Окупанти навколо Кримського каналу встановили захисні залізобетонні конструкції

Російські загарбники значно збільшили кількість своїх блокпостів на Півдні України. А навколо Північно-Кримського каналу вони спорудили захисні залізобетонні конструкції.

Як відзвітували в Оперативному командуванні "Південь", на лінії зіткнення ситуація стабільно напружена.

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Там ворог укріплює рубежі оборони, підтягує резерви, намагається захистити налагоджену ним поставку води з Херсонщини в тимчасово окупований Крим.

Обстріли ворога не вщухають

Водночас окупант продовжують артилерійсько-мінометні обстріли наших позиції, противник гатить і по населених пунктах в нашому тилу. До прикладу:

Від обстрілу Галицинівської громади на Миколаївщині, загинула одна цивільна особа.

Також окупанти обстрілювали Баштанський район, а саме – Широківську, Інгульську, Березнегуватську громади. Переважно влучало в сільськогосподарські поля поза населеними пунктами, але один реактивний снаряд "Урагану" вдарив і по передмістю Миколаєва. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

На Херсонщині, зокрема на адмінмежі із сусідніми областями та у Бериславському районі, бойові дії досить інтенсивні, багато пошкоджених будинків та будівель, поранених мирних жителів, вбитої худоби.

В області проблема з ліками, дитячим харчуванням іншими гуманітарними вантажами, доставка яких з підконтрольної Україні території заблокована, а з Криму окупантами не здійснюється,

– мовиться у повідомленні.

Корабельне угруповання ворожих сил без змін складу та задач продовжує блокування судноплавства і тримає під загрозою ракетних ударів територію України.

На Одещину винесло зірвану міну

До узбережжя Одещини знов винесло зірвану з якоря ворожу міну. Вона була виявлена в морі у 20 метрах від берега. Міна здетонувала просто у воді, вірогідно від зіткнення з іншим предметом.

"Не наражайте себе на небезпеку, дотримуйтесь алгоритму дій при повітряній тривозі, не наближайтеся до підозрілих предметів та зон обмеженого доступу на узбережжі і в прикордонні, довіряйте тільки офіційним достовірним джерелам інформації, вірте в сили оборони й нашу спільну перемогу", – наголосили в Оперативному командуванні.

Яка ситуація на Півдні

На Південнобузькому напрямку агресор основні зусилля зосереджує на веденні позиційної оборони. Противник намагається удосконалити фортифікаційне обладнання другого та третього рубежів оборони. Відзначені укріплені блокпости із залізобетонних конструкцій, що розташовані поблизу мостів через Північнокримський канал.

Ворог і далі блокує цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебувають 6 носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

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