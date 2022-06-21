Окупанти не можуть досягти успіху на фронті, тому обстрілюють Харків, – Синєгубов

Російські окупанти не можуть досягти успіху в боях проти ЗСУ на Харківщині. Саме тому вони посили обстріли регіону.

Відповідну інфомацію ввечері 20 червня повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він розповів також про обстріли області, які здійснюють окупанти.

Зауважте Армія Росії намагається зібрати сили, щоб знову атакувати Харків, – Зеленський

Окупанти нещадно обстрілюють Харківщину

В останні дні російські окупанти, які не можуть досягти успіху в боях проти ЗСУ на Харківщині, посилили обстріли обласного центру та інших населених пунктів,

– написав Синєгубов.

Очільник Харківської військової адміністрації пояснив, що влада зафіксувала:

удари з систем реактивних систем залпового вогню по Київському, Шевченківському, Салтівському та Індустріальному районах Харкова;

ворог обстрілює Харків та область ракетами – влучив у промислову зону, заклади освіти;

удари ворога по Чугуєву, Лозовій, по Золочівській та Дергачівських громадах.

"Лише за сьогодні (мовиться про 20 червня – 24 канал) протягом дня загинули 3 людини – 65-річна жінка в Кутузівці, 61-річна жінка та 49-річний чоловік в Балаклії", – розповів Синєгубов.

Окрім того, 2 людей отримали поранення внаслідок денних обстрілів 20 червня Індустріального району Харкова.

Найчастіші обстріли – ввечері, проте ворог підступний

Кілька останніх днів обстріли Харкова фіксуються в проміжок часу між 23:00 та 00:00 годин, проте ворог діє підступно. Сьогодні артобстріли тривали протягом дня,

– пояснив Синєгубов.

Д️одав, що люди однаково повертаються в Харків. Станом на 20 червня, там живе половина харків'ян – орієнтовно 700 тисяч. Та глава ОВА наголосив, що безпека у місті досить умовна:

адже на вулицях перебувати все ще небезпечно;

у будь-який час може прилетіли до будь-якого подвір'я;

тому еобхідно дослухатися до сигналів тривоги та не перебувати без потреби на вулицях️.

Глава ОВА прокоментував можливий напад росіян

Щодо можливого нового наступу росіян на Харків. Ми постійно фіксуємо накопичення та переміщення військ на кордоні з нашою областю і слідкуємо за ситуацією,

– запевнив глава ОВА.

Додав, що з 24 лютого влада чітко розуміє – Харків та область для ворога є принциповими, особливо враховуючи, як ЗСУ "зустріли".

Олег Синєгубов пояснив, що влада робить все можливе, щоб бути готовою до будь-яких сценаріїв.

Коротко про останні новини Харкова

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що 19 червня на Харківщині росіяни намагалися атакувати бійців потужної 92 бригади, проте отримали гідну відсіч. Наші військовослужбовці знищили 23 окупантів, поранили ще 50, а також знешкодивши 10 одиниць ворожої техніки.

20 червня Володимир Зеленський під час свого виступу на Global Policy Forum пояснив, що Росія хоче відновити наступ на Харківщині.

Президент України розповів, що російська армія намагається зібрати сили, щоб знову атакувати Харків. Хоч Україна деокупувала цей регіон, проте росіяни хочуть знову.

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