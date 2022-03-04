Окупанти не підпусткають "Укренерго" до ремонту елетромереж

Через дії рашистських окупантів в Україні пошкоджені підстанції та лінії електропередачі. Водночас коли відповідальні за це працівники хочуть їх полагодити – їх просто не допускають.

Про це повідомили у телеграм-каналі TOP ENERGY. Зазначається, що працівники "Укренерго" продовжують працювати в посиленому режимі.

Читайте на сайті Війна з Росією: як захиститись від техногенних аварій, спричинених агресором

Погоджують, а потім не пускають

Окупанти спочатку погоджують проведення ремонтів підстанцій та ліній електропередачі, але потім не допускають фахівців на пошкоджені об'єкти,

– мовиться в повідомленні.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!