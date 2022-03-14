Окупанти не поділили "шашличну" на Сумщині і почали битися між собою

Росіянам з кожним днем все важче й важче на нашій землі. Вони вже починають конфлікти один з одним на фоні невдач у війні.

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький розповів кумедну історію про російських орків. Вони побились між собою, бо не поділили "шашличну".

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Позавчора вночі ворожі підрозділи не поділили між собою "шашличну" під Старим селом і вкотре влаштували бій самі із собою. Росіяни вбивають один одного,

– каже він.

За словами Живицького, багато російських військових на Сумщині хочуть здаватися, між ними немає зв'язку і порозуміння.

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