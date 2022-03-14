Окупанти не поділили "шашличну" на Сумщині і почали битися між собою
14 березня 2022 , 01:45Читать новость на русском
Джерело:Дмитро Живицький у телеграмі
Росіянам з кожним днем все важче й важче на нашій землі. Вони вже починають конфлікти один з одним на фоні невдач у війні.
Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький розповів кумедну історію про російських орків. Вони побились між собою, бо не поділили "шашличну".
До теми Не хочуть вмирати: російські військові масово відмовляються від "відряджень в Україну"
Позавчора вночі ворожі підрозділи не поділили між собою "шашличну" під Старим селом і вкотре влаштували бій самі із собою. Росіяни вбивають один одного,
– каже він.
За словами Живицького, багато російських військових на Сумщині хочуть здаватися, між ними немає зв'язку і порозуміння.
Ви маєте знати, що окупанти мародерять: дивіться відео