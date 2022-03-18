Окупанти не полишають спроб захопити Ізюм
18 березня 2022 , 12:49Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Ворожі війська шукають різних способів, аби захопити Ізюм на Харківщині. Вони підсилюють угрупування та накопичують техніку.
До основних ворожих угрупувань окупанти вводять нові додаткові підрозділи. Про це повідомляють у Генштабі 18 березня.
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Російські терористичні війська не полишають спроб захопити місто Ізюм, посилюють угруповання введенням додаткових підрозділів, здійснюють заходи з метою організації інженерного та матеріально-технічного забезпечення,
– мовиться в повідомленні.