Окупанти не полишають спроб захопити Ізюм

Ворожі війська шукають різних способів, аби захопити Ізюм на Харківщині. Вони підсилюють угрупування та накопичують техніку.

До основних ворожих угрупувань окупанти вводять нові додаткові підрозділи. Про це повідомляють у Генштабі 18 березня.

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Російські терористичні війська не полишають спроб захопити місто Ізюм, посилюють угруповання введенням додаткових підрозділів, здійснюють заходи з метою організації інженерного та матеріально-технічного забезпечення,

– мовиться в повідомленні.

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