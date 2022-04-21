Окупанти не припиняють обстрілів Харкова та області: за добу поранення отримали 5 людей

Російські війська накривають обстрілами населені пункти Харківщини. Лише за добу поранення отримали 5 людей. Постраждалі – з Харкова та Чугуївського району.

На щастя, загиблих за останню добу нема. Найбільш небезпечна ситуація в Харкові, який ворог обстрілює щодня по кілька разів.

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Жителів Харкова просять без потреби не перебувати на вулиці

Харківська ОВА закликає жителів без крайньої необхідності не виходити на вулиці. Краще залишатись вдома, або найбільш безпечний варіант – це метро або укриття.

Вночі у Харкові горіли квартири через обстріли

Лише за попередню добу співробітники ДСНС Харківщини здійснили 29 оперативних виїздів, серед них 13 – пов'язані з обстрілами. Найбільше постраждав Московський район Харкова. Тут горіли квартири у багатоповерхівці, торговельні павільйони та автівки.

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