Лайфхак для мелітопольців: мер назвав, які "хабарі" окупанти беруть за пропуск через блокпост

Окупанти в Мелітополі перешкоджають виїзду людей з міста. За пропуск через блокпост вимагають "хабарі".

Загарбники навмисно утворюють скупчення цивільних, аби створити з них "живий щит" та завадити контрнаступу ЗСУ. Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону, інформує 24 канал.

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Окупанти майже не випускають людей з Мелітополя

За попередніми підрахунками, близько 60 тисяч людей досі проживають в окупації у Мелітополі. Точні цифри порахувати складно.

Мер наголосив, що у місті – складна гуманітарна ситуація. Про безпеку взагалі не мовиться. Люди масово хочуть виїхати, але окупанти майже нікого не випускають.

Сьогодні біля Василівки було понад 700 авто мирних жителів, які хотіли евакуюватись. Однак росіяни зупинили їх. За словами мера, були дні, коли загарбники пропускали 4 автівки, були дні, коли 70.

Окупанти беруть "хабарі"

За проїзд без черги через Василівку окупанти вимагають "хабарі". За словами Федорова, це коштує від 100 до 500 доларів.

Крім того, загарбники ретельно обшукують людей. Вони крадуть в них речі та цінності.

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