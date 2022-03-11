Окупанти не візьмуть Маріуполь, вони всі поляжуть, бо їх там мало, – Арестович

Найбільш болюча та гаряча точка зараз – Маріуполь, який на цей момент перебуває в блокаді і який просто зносять з лиця землі.

Але противникам не вистачає сил для того, аби ввійти в Маріуполь. Про це сказав радник голови Офісу Президента Олексій Арестович у ефірі одного з телеканалів, передає 24 канал.

До теми Не виключено, що значна частина білорусів перейде на наш бік, – Арестович

Вони там всі поляжуть, бо їх там мало. Вони не готові до міських боїв,

– сказав Арестович.

За його словами, окупанти все зносять саме артилерією та авіацією. Від безперервних обстрілів неможливо поховати людей, тому цивільні люди, які загинули, просто лежать на вулицях.

Те, що відбулось з пологовим будинком – ми всі бачили. Там нема світла, води, вже перебої з продуктами харчування,

– додав Арестович.

Він сказав, що цією болючою точкою зараз займається Президент та міжнародне співтовариство, адже ситуація в Маріуполі зараз найважливіша проблема.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Дивіться звернення Арестовича до білорусів: