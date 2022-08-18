Окупанти не змогли забепезпечити Херсонщину їжею: відправляють людей за покупками в Крим

Жителі частини Херсонської області, яка наразі перебуває під контролем російських загарбників, серйозно страждають від нестачі продуктів та товарів у магазинах. Адже окупаційна влада виявилася не здатною завозити все необхідне через Крим.

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, провал із забезпеченням місцевого населення всім необхідним на Херсонщині стався зовсім не через бойові дії. Адже загарбники насправді заходили на Південь із вірою у те, що роблять це назавжди, і розраховували на швидке та повне заміщення українських товарів російськими.

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Однак логістика окупантів не витримала навіть такого навантаження, а російські командири підзастрягли у регіоні внаслідок шаленого опору, який вже шостий місяць чинять українці.

Офіцери збагачуються, користуючись стражданнями людей

Коли ж загарбники почали впроваджувати на окупованій території свої порядки, вони одразу ж зіштовхнулися з проблемою забезпечення всіх потреб кількох сотень тисяч людей, які залишилися вдома.

Спочатку ординці погоджувалися випускати підприємців до Криму для здійснення закупівель та продажу товарів у магазинах Херсонщини. Втім, згодом росіяни почали всерйоз тиснути на бізнес – змушувати людей отримувати російську реєстрацію та працювати лише при наявності виданих "військовою адміністрацією" "ліцензіями".

Навіть попри те, що на подібну співпрацю вимушено зголосилося чимало власників торговельних точок, повноцінно забезпечити частину регіону підприємці не змогли. Зокрема й через штучні перепони, які їм створили самі російські солдати.

Загарбники виставили таксу за кожну завезену з Криму на Херсонщину машину з продуктами для продажу, подекуди відбирали весь товар, а також почали пропонувати свої послуги з доставки вантажів до магазинів.

Крім того, на Херсонщині запрацювали й "віджаті" новими власниками життя магазини. Куди продукцію завозили вже під кришуванням окупантів.

Однак через цілу низку причин росіяни банально не змогли забезпечити жителів Херсонщини навіть найнеобхіднішими продуктами та товарами. Через це та через надзвичайно високі ціни у низці населених пунктів виникло таке явище, як продовольчий туризм. Багатьом родинам виявилося зручніше та дешевше їздити до окупованого Криму для того, щоб просто купити запаси їжі. Оскільки ж боротися із цим загарбникам не було жодного сенсу, вони вирішили організувати для себе додатковий бізнес.

Офіцери російської армії разом із ФСБшниками виділили цілі автобуси, які почали возити людей у Крим на ринки та до супермаркетів. Вартість такої поїздки в обидва кінці ординці оцінили у 600 гривень за "чорним" курсом.

Наразі продовольчі тури є вкрай актуальними для жителів Херсонщини. Особливою популярністю вони користуються у Скадовську, Приморську, Каланчаку, Новомиколаївці та в Антонівці.

Забезпечення самого Херсона є критично низьким

У той же час після знищення мостів, які з'єднують Херсон із лівобережною частиною області, від нестачі продуктів харчування почав страждати обласний центр. Путінські опричники, звісно, не погодяться відкрити можливість бізнесу закуповувати товари на підконтрольній Україні території, але й переправляти потрібну кількість продуктів для цілого міста не збираються.

Бо перед загарбниками в першу чергу стоїть завдання постачання всього необхідного своєму численному угрупованню на правобережжі. При цьому інструментів для переправлення снарядів, їжі та палива в окупантів зовсім не багато. А оскільки ж потреби населення російські солдати вирішують в останню чергу, або шукають способи максимального збагачення, найближчим часом слід очікувати погіршення гуманітарного становища у Херсоні: дефіциту продукції та стрімкого підвищення цін.