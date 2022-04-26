Окупанти нещадно обстрілюють Попасну та Лисичанськ: люди не виходять з підвалів

Російські окупанти продовжують гатити по Луганській області. Внаслідок ворожих ударів по Попасній мешканці буквально заблоковані у підвалах.

Як зазначає глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, за минулу добу окупанти 17 разів обстріляли мирне населення. Найбільше постраждали від ударів Попасна, Лисичанськ, а також Гірська громада.

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Окупанти використовують усю свою силу

Зі всього, що в них (окупантів – 24 канал) є. Зі всього вони гатять по Попасній. Артилерія, авіація. Зараз навіть стрілкові бої йдуть. Люди заблоковані у підвалах,

– розповів керівник Попаснянської міської ВЦА Микола Ханатов.

Він додав, що до людей намагаються завозити їжу, воду, а також предмети гігієни. У зворотному напрямку місцева влада евакуйовує мешканців.

Попасну окупанти атакували чотири рази, а Лисичанськ – двічі. Відомо про пошкодження будинків: два – у Лисичанську, два – у Попасній, а також щонайменше один – у Гірському. Що стосується можливих жертв атаки, то інформацію наразі перевіряють.

Не вщухають бої у районі Рубіжного. Також окупанти не полишають спроб захопити Попасну.

Нашим військовим вдалося відбити за минулу добу шість ворожих атак. Бійці знищили чотири ворожі танки, п'ять артилерійських систем, тринадцять одиниць броньованої техніки, п'ятнадцять одиниць автомобільної техніки, дві машини з паливом, а також одну зенітну установку. А підрозділи ППО збили два літаки та три БПЛА типу "Орлан-10".

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