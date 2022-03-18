Окупанти облаштували "штаб" у квартирі бучанина й не дозволили йому навіть забрати речі

Чоловік із Бучі, що під Києвом, евакуювався в безпечне місце й розповів про нахабну поведінку окупантів. На подвір'ї багатоповерхівки зустрів ворожий танк, а в його квартирі вже були загарбники.

За словами бучанина Олександра, до хати його не пустили, речі забрати не дали. Мовляв, організували тепер там "штаб".

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За словами мешканця Бучі, людей, які залишилися, росіяни взяли в заручники.

Чоловік тричі намагався поговорити з окупантами. Запитував, для чого прийшли. Ті відповідали, що прийшли по контракту і повернутися не можуть. Пояснювали, що вдома на них чекає 20 років тюрми.

Тепер мешканець Бучі перебуває у Сарнах на Рівненщині, він у безпеці.

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