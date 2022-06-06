Окупанти обстріляли Донеччину ракетами, "Градами" й артилерією: фото наслідків ворожих атак

Російські окупанти знову безперервно гатили по Донеччині протягом 5 червня. Вони обстріляли регіон ракетами, "Градами" та артилерією.

Загалом за добу зафіксували 11 ворожих ударів. Відомо, що є загиблі та постраждалі серед мирного населення. Проте їхня кількість не відома, адже фіксувати дані в гарячих точках вкрай важко. Про підсумки за 5 червня на Донеччині повідомили в Національній поліції.

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Росіяни гатили ракетами, РСЗВ та артилерією

За добу окупанти обстріляли 7 населених пунктів, вбили та поранили мирних жителів. Зафіксовано 11 ударів ракетами "повітря-земля", реактивними системами залпового вогню "Град", артилерією, танками,

– мовиться в повідомленні.

Наслідки ворожих обстрілів на Донеччині / Фото Нацполіції

Руйнувань зазнали 26 цивільних об'єктів. Російські окупанти обстріляли такі населені пункти: Авдіївка, Слов'янськ, Дружківка, Краматорськ, Часів Яр, Нью-Йорк, Хромове.

Унаслідок ворожої атаки пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, багатоповерхівку, приміщення швидкої медичної допомоги, завод, сільськогосподарське підприємство та техніку, критичну інфраструктуру.

Поліція працювала на місці злочинів і фіксувала докази. Спільно з СБУ правоохоронці відкрили кримінальні провадження за статтею "порушення законів і звичаїв війни" Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає два види покарання:

позбавленням волі на термін від 8 до 12 років;

ув'язнення терміном від 10 до 15 років або довічно.

Потенціал ворога на Донеччині не зменшився

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко каже, що ЗСУ міцно тримають оборону, наскільки це можливо. Проте потенціал у ворога не зменшився, тому не можна його недооцінювати. Нетвереза оцінка може бути небезпечною.

Росіяни застосовують свою основну тактику – це тотальні обстріли з важкої артилерії, а потім він вже атакують. За словами Кириленка, найгірше – це, коли вони нищать оборонні, фортифікаційні споруди, щоб захопити населені пункти.

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