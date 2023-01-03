Росіяни знищили льодову арену у Дружківці: показуємо на карті

Пізно ввечері 2 січня російські військові завдали ракетного удару по прифронтовій Дружківці, що в Донецькій області. Окупанти вирішили "демілітаризувати" льодову арену.

Близько 23:18 окупанти завдали два ракетні удари по Дружківці, пише 24 Канал. Унаслідок цього було зафіксовано влучання у технічні приміщення промислового підприємства.

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Що відомо про атаку на Дружківку

Також ракети пошкодили склад, електромагнітний кран та сторожку. Крім того, пошкоджень зазнали готельний комплекс, автовокзал, церква, житловий будинок.

Дружківка розташовується поряд з Краматорськом, який росіяни також атакували.

Показуємо Дружківку на карті

Росія атакувала льодову арену

Унаслідок ракетного обстрілу було зруйновано льодову арену "Альтаїр", яка була домівкою для хокейного клубу Донбас з 2014 року.

На базі дружківської арени працювала найчисельніша в Україні дитячо-юнацька спортивна школа з хокею і фігурного катання. Арена приймала чемпіонати України, міжнародні змагання та культурно-масові заходи.

Арена "Альтаїр" в Дружківці: карта

Останнім часом арена працювала як гуманітарний склад.



Окупанти обстріляли льодову арену в Дружківці / Фото Сергій Горбатенко



Як виглядає льодова арена в Дружківці після обстрілу / Фото Сергій Горбатенко

Росія обстрілює Краматорськ