Росіяни знищили льодову арену у Дружківці: показуємо на карті
Пізно ввечері 2 січня російські військові завдали ракетного удару по прифронтовій Дружківці, що в Донецькій області. Окупанти вирішили "демілітаризувати" льодову арену.
Близько 23:18 окупанти завдали два ракетні удари по Дружківці, пише 24 Канал. Унаслідок цього було зафіксовано влучання у технічні приміщення промислового підприємства.
До теми Росія знищила льодову арену багаторазових чемпіонів України у Дружківці
Що відомо про атаку на Дружківку
Також ракети пошкодили склад, електромагнітний кран та сторожку. Крім того, пошкоджень зазнали готельний комплекс, автовокзал, церква, житловий будинок.
Дружківка розташовується поряд з Краматорськом, який росіяни також атакували.
Показуємо Дружківку на карті
Росія атакувала льодову арену
Унаслідок ракетного обстрілу було зруйновано льодову арену "Альтаїр", яка була домівкою для хокейного клубу Донбас з 2014 року.
На базі дружківської арени працювала найчисельніша в Україні дитячо-юнацька спортивна школа з хокею і фігурного катання. Арена приймала чемпіонати України, міжнародні змагання та культурно-масові заходи.
Арена "Альтаїр" в Дружківці: карта
Останнім часом арена працювала як гуманітарний склад.
Окупанти обстріляли льодову арену в Дружківці / Фото Сергій Горбатенко
Як виглядає льодова арена в Дружківці після обстрілу / Фото Сергій Горбатенко
Росія обстрілює Краматорськ
- Російські військові вдень 25 грудня завдали ракетного удару по Краматорську на Донеччині. Окупанти випустили по промисловій зоні Краматорська відразу три ракети.
- Глава Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що росіяни влучили в одне з промислових підприємств. Постраждали цехи та обладнання.
- Вибухи в Краматорську прогриміли вдень 3 січня під час повітряної тривоги на Сході.