Окупанти обстріляли дві громади у Нікопольському районі

російські окупанти продовжують гатити по українських містах. Вночі 1 серпня вони вчергове обстріляли 2 громади Дніпропетровщини.

Про це розповів голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко. Обстріл трапився під час повітряної тривоги.

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росіяни гатили по Нікопольському району

О 3:08 Євтушенко повідомив, що окупанти вчергове обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.

Обстріляно території Марганецької та Червоногригорівської ТГ,

– зазначив голова РВА.

Інших деталей обстрілу Євтушенко не розповів. Зауважте, що станом на 4:33 повітряну тривогу в Нікопольському районі досі не скасували через загрозу артилерійського обстрілу.

Її оголосили о 23:19, тобто понад 5 годин тому. Місцевим жителям досі варто перебувати в укриттях та не наражати себе на небезпеку.

Раніше Євтушенко розповів, що загалом день 31 липня минув у районі без надзвичайних ситуацій.

"Бойових дій, техніки та живої сили окупантів не зафіксовано. На жаль, загроза обстрілу наших прибережних територій (міста, села, селища) з використанням РСЗВ на протилежному березі водосховища залишається актуальною", – додав голова РДА.

Він закликав місцевих жителів пам'ятати про правило двох стін або користуватись сховищем.

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Під час повітряної тривоги важливо не публікувати фото чи відео з місць обстрілів. Також не варто повідомляти адрес влучань ворожих снарядів та ракет. Пам'ятайте, що така інформація лише допомагає коригувати вогонь окупантам, які часто свідомо гатять саме по житлових районах задля терору мирних українців.