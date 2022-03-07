Окупанти обстріляли евакуаційний автобус: водій-нацгвардієць поранений

Окупанти продовжують обстріли навіть під час евакуації людей. Тому це не лише нелюдяно, а й є військовим злочином. В один із таких моментів вони влучили мінометом в евакуаційний автобус.

Це сталося 7 березня в селі Лютіж Вишгородського району на Київщині. Як наслідок, постраждав нацгвардієць, який був за кермом.

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Стріляли без жодної потреби

Службовця туди направили, щоб вивезти мирне населення. Тому він не становив жодної загрози військовим країни-окупанта. Проте вони все ж почали стріляти з міномета по автобусі.

В Прокуратурі Київщини зазначили, що цю подію почали розслідувати як порушення законів та звичаїв війни. Тому окупантам, які виживуть, доведеться відповідати перед законом.

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Читайте текст публікації Прокуратури Київщини:

За процесуального керівництва органів прокуратури Київщини розпочато розслідування за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, а також порушення законів та звичаїв війни.

За даними слідства, 7 березня 2022 року ворожі війська здійснили мінометний обстріл автобусу поблизу села Лютіж Вишгородського району Київської області. Поранено водія – військовослужбовця Національної гвардії України, який мав здійснити евакуацію мирного населення.