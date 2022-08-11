росіяни комплексом С-300 вдарили по Краматорську – утворилася 4-метрова вирва: відео руйнувань
Джерело:Донецька ОВА
російські окупанти 11 серпня вкотре обстріляли місто Краматорськ у Донецькій області. Під час чергової атаки окупанти застосували зенітні ракети типу С-300.
Через обстріл три будинки зазнали пошкоджень
Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що росіяни під час обстрілу Краматорська комплексом С-300 поцілили у подвір'я одного з будинків. Снаряд залишив вирву розміром у 4 метри завширшки та півтора метра завглибшки.
До речі Окупанти знову вгатили ракетами по Краматорську: відома кількість загиблих і поранених
Як зазначив Павло Кириленко, на щастя, цього разу внаслідок обстрілу обійшлося без постраждалих. Однак три будинки зазнали пошкоджень.
Місцеві жителі розповіли, що потужний обстріл відбувся близько 4 ранку.
Наслідки обстрілу Краматорська: відео
Окупанти розстріляли Донеччину з авіації, ЗРК "С-300" та "Ураганів"
У Нацполіції розповіли деталі обстрілу Донецької області. Повідомляється, що протягом доби окупанти били по 11 населеним пунктам – містам Авдіївка, Бахмут, Краматорськ, Соледар, Красногорівка, Мар'їнка, Курахове, селах Кам'янка, Карлівка, Олександропіль, Ласточкине.
Ворог скинув снаряди на житлові сектори, вбив і поранив цивільних мешканців. Унаслідок обстрілу зруйновано та пошкоджено 36 об'єктів – 27 житлових будинків, з них чотири багатоквартирних, приміщення коксохімічного заводу, магазин, електромережа, гаражі.
Наслідки обстрілу Донеччини / Фото Нацполіції
На Донеччині триває обов'язкова евакуація
- Через те, що на Донбасі не вщухають обстріли, 28 липня у Донецькій області оголосили масштабну евакуацію. Міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала донеччан евакуюватися, оскільки через бойові дії існує ризик залишитися без їжі, ліків та тепла.
- 30 липня Кабмін оголосив, що евакуація місцевих жителів з Донецької області – обов'язкова. Людям, які не захочуть виїжджати, доведеться підписати письмову згоду.
- З Донеччини планують евакуювати близько 200 тисяч людей. З них 50 тисяч – це діти.
До речі – у Донецьку вночі горів завод: дивіться відео