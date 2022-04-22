Окупанти обстріляли лікарні в Авдіївці та Лимані, а також школи в Ямполі та Слов'янську

В Операції Об'єднаних сил повідомили, що російська армія продовжує обстрілами нищить соціальну інфраструктуру.

Повідомляється, що обстрілів зазнали Авдіївська та Лиманська лікарні, а також Ямпільська та Слов’янська загальноосвітні школи.

Важливо Данілов детально пригадав, як і де саме почалося російське вторгнення

Що ще було пошкоджено:

птахофабрика (с. Шнурки Черкаської ОТГ),

2 комунальні підприємства,

молочний цех та пожежна частина (Олександрівка Черкаської ОТГ),

3 газопроводи,

трансформатор електропостачання,

опора ЛЕП,

автомобілі.

Крім того, за добу 21 квітня 2022 року підрозділи ДСНС здійснили 32 виїзди для надання допомоги населенню і ліквідації наслідків бойових дій. На Донеччині та Луганщині загасили 8 пожеж, що виникли внаслідок обстрілів.

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