Окупанти обстріляли лікарні в Авдіївці та Лимані, а також школи в Ямполі та Слов'янську

22 квітня 2022 , 13:58
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Джерело:

Операція об'єднаних сил

В Операції Об'єднаних сил повідомили, що російська армія продовжує обстрілами нищить соціальну інфраструктуру.

Повідомляється, що обстрілів зазнали Авдіївська та Лиманська лікарні, а також Ямпільська та Слов’янська загальноосвітні школи.

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Що ще було пошкоджено:

  • птахофабрика (с. Шнурки Черкаської ОТГ),
  • 2 комунальні підприємства,
  • молочний цех та пожежна частина (Олександрівка Черкаської ОТГ),
  • 3 газопроводи,
  • трансформатор електропостачання,
  • опора ЛЕП,
  • автомобілі.

Крім того, за добу 21 квітня 2022 року підрозділи ДСНС здійснили 32 виїзди для надання допомоги населенню і ліквідації наслідків бойових дій. На Донеччині та Луганщині загасили 8 пожеж, що виникли внаслідок обстрілів.

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Автор: Марія Лелека