Окупанти обстріляли лікарні в Авдіївці та Лимані, а також школи в Ямполі та Слов'янську
22 квітня 2022 , 13:58Читать новость на русском
Джерело:Операція об'єднаних сил
В Операції Об'єднаних сил повідомили, що російська армія продовжує обстрілами нищить соціальну інфраструктуру.
Повідомляється, що обстрілів зазнали Авдіївська та Лиманська лікарні, а також Ямпільська та Слов’янська загальноосвітні школи.
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Що ще було пошкоджено:
- птахофабрика (с. Шнурки Черкаської ОТГ),
- 2 комунальні підприємства,
- молочний цех та пожежна частина (Олександрівка Черкаської ОТГ),
- 3 газопроводи,
- трансформатор електропостачання,
- опора ЛЕП,
- автомобілі.
Крім того, за добу 21 квітня 2022 року підрозділи ДСНС здійснили 32 виїзди для надання допомоги населенню і ліквідації наслідків бойових дій. На Донеччині та Луганщині загасили 8 пожеж, що виникли внаслідок обстрілів.
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