Окупанти обстріляли лікарню в Чернігові: люди лежать у коридорах при температурі +10

Російські війська продовжують знищувати інфраструктуру Чернігова. 19 березня вони обстріляли місцеву лікарню: прооперовані люди змушені лежати в коридорах.

Про це заявив міський голова Чернігова Владислав Атрошенко в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

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Прооперовані лежать в коридорах

Опорна 2-га лікарня Чернігова розташована на окраїні міста, де тривають активні бої. В будівлі вибиті шибки, а хворі не можуть перебувати в палатах.

Опорна 2-га лікарня зазнала бомбардування, бо знаходиться на окраїні міста, де ведуться бої.. Вибито всі шибки і прооперовані хворі лежать у коридорах при температурі +10–11 градусів Цельсія, — сказав мер.

Він порівняв нинішню ситуацію в місті із тою, яка була 23-26 серпня 1941 року під час фашистських бомбардувань. В Чернігові немає ні тепла, ні води, ні електроенергії.

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