Окупанти обстріляли з мінометів позиції прикордонників біля КПВВ "Мар'їнка"

Російські найманці обстріляли позиції прикордонників поблизу контрольного пункту в'їзду – виїзду "Мар'їнка" на лінії розмежування. Вогонь бойовики відкривали з мінометів.

У Держприкордонслужбі зазначили, що збройні формування Росії продовжують нехтувати домовленостями щодо повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування.

Читайте також В окупованому Донецьку прогримів вибух: є постраждалі

Бойовики обстріляли позиції прикордонників на Донбасі

Чергове порушення окупантів зафіксували 24 листопада, після 9:00. Російські найманці обстріляли позиції прикордонників на блокпосту першого оборонного рубежу "Мар'їнка", який розташований на дорожньому коридорі "Донецьк – Курахове".

Для обстрілу ворог використав міномети калібру 82 міліметри. У результаті атаки 3 міни влучили у місця, де прикордонні наряди несли службу.

Завдяки чітким та злагодженим діям прикордонників ніхто не постраждав. Пошкоджень зазнали тільки фортифікаційні споруди.



Бойовики стріляли у сторону прикордонників на Донбасі / Фото ДПСУ

Окупанти відкрили вогонь по позиціях прикордонників: дивіться відео

Обстріл Красногорівки: що відомо