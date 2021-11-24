Окупанти обстріляли з мінометів позиції прикордонників біля КПВВ "Мар'їнка"
Джерело:ДПСУ
Російські найманці обстріляли позиції прикордонників поблизу контрольного пункту в'їзду – виїзду "Мар'їнка" на лінії розмежування. Вогонь бойовики відкривали з мінометів.
У Держприкордонслужбі зазначили, що збройні формування Росії продовжують нехтувати домовленостями щодо повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування.
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Бойовики обстріляли позиції прикордонників на Донбасі
Чергове порушення окупантів зафіксували 24 листопада, після 9:00. Російські найманці обстріляли позиції прикордонників на блокпосту першого оборонного рубежу "Мар'їнка", який розташований на дорожньому коридорі "Донецьк – Курахове".
Для обстрілу ворог використав міномети калібру 82 міліметри. У результаті атаки 3 міни влучили у місця, де прикордонні наряди несли службу.
Завдяки чітким та злагодженим діям прикордонників ніхто не постраждав. Пошкоджень зазнали тільки фортифікаційні споруди.
Бойовики стріляли у сторону прикордонників на Донбасі / Фото ДПСУ
Окупанти відкрили вогонь по позиціях прикордонників: дивіться відео
Обстріл Красногорівки: що відомо
- Російські найманці 22 листопада обстріляли селище Красногорівка, що в Донецькій області.
- У результаті постраждав будинок мирних людей. Снаряд окупантів пробив дах та стелю хати, після чого влетів у кімнату. На щастя, він не розірвався. Постраждалих серед цивільного населення вдалося уникнути.
- Через інцидент Донецька обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження.