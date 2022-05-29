Окупанти обстріляли Оріхів і Преображенку: влучили у в'язницю та магазин

Російські окупанти обстрілюють населені пункти Запоріжжя. Снаряди руйнують інфраструктуру. Наприклад, 28 травня вони прилетіли у магазин та в'язницю.

Основні сили загарбники зосереджують в районах Оріхова, Гуляйполя та Великої Новосілки Донецької області. Вони нарощують сили в районі Василівка – Пологи. На інших рубежах по лінії розмежування ведуть стримуючі дії

До речі Окупанти зі зброєю увірвалися до 2 університетів на Запоріжжі та почали погрожувати викладачам

Обстріли мирних селищ

Росіяни прицільно обстрілюють цивільну інфраструктуру зі ствольної артилерії та РСЗВ. Наприклад, 28 травня вони гатили по Гуляйполе та Преображенці. Крім цього, обстрілювали всю лінію зіткнення в районі населених пунктів: Оріхів, Времівка, Ольгівське, Залізничне, Комишуваха, Полтавка, Білогір’я, Новомиколаївка, Новопіль, Новосілка, Кам’янське, Степове, Гуляйпільське.

Влучили в колонію та магазин

В Оріхові під обстріли окупантів потрапила їдальня для засуджених у в'язниці № 88 та автобус "БАЗ", який належить місцевому жителю. У Преображенці росіяни зруйнували 2 будинки та магазин, ще 6 будинків пошкоджено.

У Малій Токмачці Пологівського району внаслідок артилерійського обстрілу поранення зазнав місцевий житель.

Росіяни звинувачують в обстрілах ЗСУ

На тлі обстрілів пропаганда росіян працює посилено. Вони намагаються виправдати агресію перед своїми громадянами. Так, загарбники обстріляли Василівку, але звинуватили в цьому ЗСУ. Це звична тактика росіян. Такі брехливі провокації росіяни вони проводять завжди після терористичних атак. Для правдивості картинки показують нові нерозірвані боєприпаси, на яких є написи українською мовою.

Внаслідок дій окупанті пошкоджені будинки та сільськогосподарські будівлі у західній частині міста. Постраждалих немає.

Терор на окупованих територіях

На тимчасово окупованих територіях Запоріжжя окупанти встановили поліцейський режим. Вони перешкоджають виїзду мирних жителів на підконтрольну Україні територію.

Загарбники залякують представників легітимних органів місцевої влади, установ та організацій, їх родин. Хочуть створити свої так звані "адміністрації". Крім того, ворог здійснює інформаційно-психологічний вплив на громадян, розповсюджуючи пропаганду через захоплені ЗМІ, фейкові листівки та свої телеграм-канали.

Дивіться більше – Росіяни придумали нову причину війни в Україні: