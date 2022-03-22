Окупанти обстріляли північ Житомирщини: знищено житлові будинки
22 березня 2022 , 09:43Читать новость на русском
Джерело:фейсбук ДСНС Житомирщини
Російські окупанти 21 березня цинічно обстріляли північ Житомирщини. Внаслідок цього у двох населених пунктах Малинської громади, що у Коростенському районі, знищено 3 житлові будинки.
Російські загарбники пошкодили ще 10 приватних житлових будинків і 2 господарські споруди.
До теми Очікуємо найближчими днями загострення, – мер Житомира
За даними ДСНС, внаслідок обстрілу загиблих і травмованих немає. Для гасіння пожежі та проведення пошуково-рятувальних робіт на місці подій працювали рятувальники.
Окупанти обстріляли північ Житомирщини / Фото ДСНС
Рятувальники гасять пожежу, яка виникла через обстріли: дивіться відео