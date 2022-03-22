Окупанти обстріляли північ Житомирщини: знищено житлові будинки

22 березня 2022 , 09:43
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Джерело:

фейсбук ДСНС Житомирщини

Російські окупанти 21 березня цинічно обстріляли північ Житомирщини. Внаслідок цього у двох населених пунктах Малинської громади, що у Коростенському районі, знищено 3 житлові будинки.

Російські загарбники пошкодили ще 10 приватних житлових будинків і 2 господарські споруди.

До теми Очікуємо найближчими днями загострення, – мер Житомира

За даними ДСНС, внаслідок обстрілу загиблих і травмованих немає. Для гасіння пожежі та проведення пошуково-рятувальних робіт на місці подій працювали рятувальники.

Окупанти обстріляли північ Житомирщини / Фото ДСНС

Рятувальники гасять пожежу, яка виникла через обстріли: дивіться відео

 

Автор: Тетяна Кійовська