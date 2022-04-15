Окупанти обстріляли ракетами відділення "Нової пошти" в Миколаєві: є поранені

Російські військам обстріляли ракетами відділення "Нової пошти" у Миколаєві. За попередньою інформацією, постраждали 3 осіб.

Про обстріл повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він зазначив, що всі постраждалі – цивільні.

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Навіщо стріляти ракетами у відділення пошти? – Кім

Поясніть мені, навіщо стріляти дорогою ракетою в цивільне відділення "Нової пошти"? Вони думають ми там ховаємо військових? Ми "Новою поштою" передаємо снаряди?

– написав Кім.

Ще одним можливим мотивом ворога голова ОВА назвав залякування. Кім зазначив: відделення знищено та вигоріло повністю.

Дивіться фото з місця обстрілу / Фото Віталія Кіма:

Росіяни раніше хаотично обстріляли Миколаїв

Зазначимо, що раніше росіяни хаотично обстріляли житлові квартали Миколаєва. У Командуванні "Південь" кажуть, що є постраждалі та загиблі. Сильно постраждала інфраструктура міста.

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