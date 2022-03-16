Окупанти обстріляли телевежу у Вінниці: ефірне мовлення в місті тимчасово не працює
16 березня 2022 , 10:58Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Вінниця
Російські терористи обстріляли вінницьку телевежу – трансляції суспільного мовлення та радіоканали тимчасово недоступні для вінничан.
Повідомляється, що через технічні проблеми трансляція мовлення телеканалів тимчасово припинена у місті Вінниця.
Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій 3 тижня війни
Новини вінничанам радять отримувати з інтернет-сайтів "Суспільного", у соцмережах та телеграмі.
Наразі відсутнє мовлення телеканалу UA: ВІННИЦЯ через тюнери Т2 та є проблеми з ефірним мовленням Українського радіо. Служби працюють над відновленням ефірного мовлення,
– повідомили на "Суспільному".