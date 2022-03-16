Окупанти обстріляли телевежу у Вінниці: ефірне мовлення в місті тимчасово не працює

16 березня 2022 , 10:58
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Джерело:

Суспільне Вінниця

Російські терористи обстріляли вінницьку телевежу – трансляції суспільного мовлення та радіоканали тимчасово недоступні для вінничан.

Повідомляється, що через технічні проблеми трансляція мовлення телеканалів тимчасово припинена у місті Вінниця. 

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Новини вінничанам радять отримувати з інтернет-сайтів "Суспільного", у соцмережах та телеграмі. 

Наразі відсутнє мовлення телеканалу UA: ВІННИЦЯ через тюнери Т2 та є проблеми з ефірним мовленням Українського радіо. Служби працюють над відновленням ефірного мовлення,
– повідомили на "Суспільному". 

Автор: Ярослава Прадід