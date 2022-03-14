Окупанти обстріляли завод "Антонов" у Києві – КМДА

Росія продовжує нещадно руйнувати українські міста, інфраструктуру та вбивати мирних мешканців. Зранку 14 березня окупанти обстріляли багатоповерхівку та завод "Антонов" у Києві.

Наразі на місцях вибухів працюють пожежні, медики та інші служби.

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За попередніми даними, внаслідок обстрілу багатоповерхівки загинули дві людини, ще 7 мають поранення різного ступеню важкості. З місця вибуху в житловому будинку евакуйовано близько 70 осіб.

Деталей щодо обстрілу заводу "Антонов" поки немає.

Нагадаємо, що раніше окупанти знищили найбільший літак у світі – українську "Мрію", коли атакували аеродром "Антонов" у Гостомелі. Українська влада наголошує, що ремонтувати "Мрію" змусять країну-агресорку за її кошти.

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Текст публікації КМДА:

У Києві окупанти обстріляли багатоповерхівку та завод "Антонов". На місцях вибухів працюють пожежні, медики та інші служби. За попередніми даними загинули дві людини, 7 мають поранення різного ступеню важкості. З місця вибуху в житловому будинку евакуйовано близько 70 осіб.