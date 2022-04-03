Окупанти обстріляли житлові будинки та тролейбусне депо у Харкові: 7 людей загинули

Ворог вчергове обстріляв цивільну інфраструктуру Харкова. Близько 18:00 3 квітня окупанти вгатили по житлових будинках Слобідського району і місцевому тролейбусному депо.

Унаслідок ворожих обстрілів загинули 7 людей. Ще 34 цивільних, у тому числі діти, отримали поранення.

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Прокуратура розпочала досудове розслідування

Слідчі обласного управління СБУ у Харківській області розпочали досудове розслідування за фактом ворожих обстрілів Слобідського району Харкова. За даними слідства, окупанти завдали вогневого ураження, унаслідок якого пошкоджено близько 10 будинків і місцеве тролейбусне депо.

За попередньою інформацією, загинули 7 людей. 34 людини отримали поранення, серед них – троє дітей,

– повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

До слова, кримінальну справу відкрито за статтею про порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

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