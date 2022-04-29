Окупанти обстріляли житлові будинки на Запоріжжі: поранено 59-річну жінку

На Запоріжжі триває активна боротьба з російськими загарбниками, які хочуть окупувати територію. Ворог продовжує цинічно обстрілювати мирних жителів.

Так, 27 квітня орки обстріляли житлові будинки у Пологівському районі, що на Запоріжжі. У результаті – жителька Оріхова отримала поранення. Про це повідомив речник Запорізької ОВА, полковник Іван Ареф'єв.

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Окупанти обстріляли житлові будинки на Запоріжжі

За його словами, унаслідок мінометного обстрілу 59-річна жителька Оріхова отримала поранення. Снаряд розірвався прямо біля неї.

Наразі її доставили до медичного закладу з тяжкими травмами голови. Їй надають необхідну допомогу.

Як повідомив Ареф'єв, за фактом обстрілу розпочато кримінальне провадження.

У Василівці на Запоріжжі побільшало російських військових

Мешканці Василівки повідомили про те, що кількість окупантів у місті суттєво зросла. Вони дислокуються у житлових кварталах, щоб сховатися за цивільними як за щитом.

Також роздають медикаменти та гумдопомогу лише тим, хто погоджується на співпрацю, більшість мешканців відмовляють.

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