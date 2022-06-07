Окупанти обстріляли житловий квартал у Миколаєві: під удар потрапили школа та приватна фірма

Миколаїв знову опинився під ворожими обстрілами. Росіяни атакували школу та приватну фірму з виробництва вікон.

На жаль, не обійшлось без жертв. Одна людина загинула на місці обстрілу, а ще одна – зазнала поранення. Про наслідки ворожих обстрілів протягом доби 6 червня повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Зверніть увагу Окупанти вночі масовано обстріляли Баштанку на Миколаївщину: є загиблі

Обстріл Миколаєва 6 червня

Загалом за добу російські окупанти пошкодили 9 приватних будинків, це переважно вікна, дах та фасад.



Вибите вікно в будинку Миколаєва / Фото з телеграму Олександра Сєнкевича

На одній із вулиць обірвало лінію електромереж. Працівники Миколаївобленерго наразі працюють над її відновленням.

Окрім того, пошкоджена будівля однієї з міських шкіл. Там вибило вікна та пошкодило майно. Фахівці підраховують збитки.

Також руйнування зазнало одне з приватних підприємств із виробництва металопластикових вікон.

Атака на Миколаївщину

Під масовий ракетний обстріл в ніч проти 7 червня потрапило місто Баштанка Миколаївської області. Як наслідок, там загинуло 2 людей та ще 2 – поранені.

У Баштанській громаді росіяни пошкодили приміщення РВА та районної ради, міської ради, стадіон та спортивну школу.

Окрім того, російські загарбники стріляли по Широківській, Березнегуватській, Інгульській та Первомайській громадах.

Загалом на Миколаївщині за добу 6 червня окупанти поранили 19 людей. На щастя, постраждалих серед дітей немає.

Ситуація на фронті зранку 7 червня: дані Генштабу

На Волинському та Поліському напрямках досі існує загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі. Військове командування Білорусі планує збільшити кількість регулярного війська до 80 тисяч осіб. А це майже вдвічі більше, ніж має зараз країна.

На Сіверському напрямку з території Росії загарбники обстрілюють з мінометів підрозділи ЗСУ біля Ходиного та Великої Писарівки Сумської області.

На Харківському напрямку ворог утримує зайняті території, стримує просування ЗСУ Також він дистанційно мінує місцевість у напрямку наступу ЗСУ на Рубіжне.

На Слов'янському напрямку окупанти наступають на Ізюм та Слов’янськ, намагаються просунутись у напрямку Довгенького і Долини.

На Донецькому напрямку ворог завдав авіаударів із літаків та вертольотів. На Лиманському напрямку активних дій не було. Росіяни завдали ракетного удару по Миколаївці, штурмують Сєвєродонецьк. Бої тривають.

На Бахмутському напрямку українські війська успішно відбили наступ загарбника в напрямках Нагірного, Берестового, Криничного, Рот.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій не зафіксовано.

Зверніть увагу – Генштаб про ситуацію 6 червня: відео

На Південнобузькому напрямку окупанти покращують свої позиції та поповнюють запаси. Росіяни наступали в напрямку Лозове – Біла Криниця, але безрезультатно.