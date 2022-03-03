Окупанти обстрілюють Енергодар: АЕС під загрозою

Російські окупанти відкрили вогонь по місту Енергодар в Запорізькій області. Саме там розташована найбільша в Європі атомна електростанція.

Енергодарці захищали своє місто всіма способами, але загарбники прорвали оборону місцевих мешканців. Тепер рашисти почали обстріл мирного міста. Під загрозою й Запорізька атомна електростанція, яка розташована в Енергодарі.

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Кілька днів енергодарцям вдавалося стримувати наступ російських військ. Тисячі працівників атомної станції та простих жителів чинили супротив окупантам, не пропускаючи ворожі колони через блокпост.

Однак під вечір 3 березня російські танки таки прорвалися у місто. Просто зараз на вулицях Енергодара ведуться запеклі бої.

Унаслідок рашистської атаки відомо про принаймні 2 поранених цивільних, повідомив мер міста Дмитро Орлов. Інформація про їхній стан уточнюється.

Російські окупанти обстрілюють Енергодар: дивіться відео

Мер Енергодара також застерігає, що, окрім бронетехніки, у місто зайшли ворожі ДРГ. Мешканцям радять залишатися вдома, не вмикати світло та не відчиняти нікому двері.

Загарбники цинічно обстрілюють Енергодар: відео

Енергодар під обстрілом рашистів: відео

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