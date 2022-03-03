Окупанти обстрілюють Енергодар: АЕС під загрозою
Джерело:телеграм Дмитра Орлова
Російські окупанти відкрили вогонь по місту Енергодар в Запорізькій області. Саме там розташована найбільша в Європі атомна електростанція.
Енергодарці захищали своє місто всіма способами, але загарбники прорвали оборону місцевих мешканців. Тепер рашисти почали обстріл мирного міста. Під загрозою й Запорізька атомна електростанція, яка розташована в Енергодарі.
До теми В Енергодарі тероборона веде героїчний бій з ворогом: у місті зникли світло і вода
Кілька днів енергодарцям вдавалося стримувати наступ російських військ. Тисячі працівників атомної станції та простих жителів чинили супротив окупантам, не пропускаючи ворожі колони через блокпост.
Однак під вечір 3 березня російські танки таки прорвалися у місто. Просто зараз на вулицях Енергодара ведуться запеклі бої.
Унаслідок рашистської атаки відомо про принаймні 2 поранених цивільних, повідомив мер міста Дмитро Орлов. Інформація про їхній стан уточнюється.
Російські окупанти обстрілюють Енергодар: дивіться відео
Мер Енергодара також застерігає, що, окрім бронетехніки, у місто зайшли ворожі ДРГ. Мешканцям радять залишатися вдома, не вмикати світло та не відчиняти нікому двері.
Загарбники цинічно обстрілюють Енергодар: відео
Енергодар під обстрілом рашистів: відео
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!