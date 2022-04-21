Окупанти обстрілюють цивільних вздовж усієї лінії фронту на Донеччині: фото наслідків

Росіяни обстрілюють мирне населенню вздовж усієї лінії фронту на Донеччині. В ніч на 21 квітня найактивніше гатили по таких напрямках – Мар’їнському, Авдіївському, Очеретинському і Торецькому. Фото наслідків обстрілів – дивіться нижче.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко розповів, що на Авдіївському напрямку окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ, але зазнали невдачі.

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У самій Авдіївці російські снаряди протягом доби пошкодили декілька житлових будинків, сільгосппідприємство та медичний заклад. Напередодні окупанти перебили газогін та лінії електропостачання, але їх відновлюють.

В Очеретиному пошкоджено будинки та перебито електромережі. А в Мар’їнській громаді під обстрілами Мар’їнка, Красногорівка та Новомихайлівка. Пошкоджено електропостачання.

На Торецькому напрямку під вогнем "Градів" населений пункт Нью-Йорк та прилеглі села. Є пошкоджене житло, але, на щастя, без постраждалих.

Дивіться фото пошкоджень від обстрілів окупантів на Донеччині:



До слова, українські захисники продовжують захищати Донбас від окупантів. Зокрема, за минулу добу, 20 квітня, на Донецькому та Луганському напрямках військові ООС відбили 9 атак росіян за добу. Там знищили не тільки військових особового складу, але і низку російської техніки.

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