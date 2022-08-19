Окупанти оголосили черговий вихідний на ЗАЕС 23 серпня

Після чергового загострення на Запорізькій АЕС, окупанти продовжують тримати ситуацію в напрузі. Вони оголосили ще один вихідний.

Цього разу окупанти відправляють працівників ЗАЕС "на відпочинок" 23 серпня – напередодні Дня Незалежності. Про це 24 каналу повідомили джерела в розвідці.

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Окупанти намагаються продовжувати ядерний шантаж

За кілька днів це вже другий оголошений окупантами вихідний на ЗАЕС. Першим стало 19 серпня.

На тлі візиту до України Генсека ООН Антоніу Гутерреша, 18 серпня російське міноборони звинуватило Україну в нібито підготовці масштабної катастрофи на Запорізькій АЕС. росіян намагаються переконати в тому, що нібито для дискредитації їхньої країни хтось планує техногенну катастрофу.

Такі заяви російські ЗМІ тиражували увесь день 18 серпня, поки керівник російських військ хімічного, радіаційного та біологічного захисту ігор кирилов не заявив узагалі про можливість припинення роботи ЗАЕС через "українські обстріли".

Однак варто розуміти, що заяви росії про нібито підготовкою України тих чи інших дій варто сприймати радше як анонс їхніх власних "витворів".

росіяни за допомогою ядерного шантажу намагаються тиснути на Україну та світ. Усю цю ситуацію підігріла інформація від розвідки про те, шо окупанти оголосили вихідним днем 19 серпня – саме сьогодні, за брехливими заявами окупантів, мала б відбутися катастрофа. Попри всю напругу довкола ситуації, катастрофи не відбулося. Тому загарбники вирішили продовжувати свій тиск і використовувати для цього ЗАЕС – працівників станції знову "порадували" вихідним 23 серпня.

Реакція Зеленського на дії окупантів

У вечірньому зверненні 19 серпня Володимир Зеленський наголосив, що через дії окупантів цьогорічне літо може увійти в історію як одне з найтрагічніших для Європи, адже на жодній атомній електростанції світу не передбачений план дій на випадок, якщо держава-терорист робить ядерний об'єкт своєю мішенню.

Однак зараз триває напрацювання конкретних деталей роботи місії МАГАТЕ, яка повинна прибути на ЗАЕС. Президент підкреслив, що ця місія може відновити безпеку електростанції та загалом Енергодара.

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