У росіян паніка: за тиждень HIMARS завдали 50 ударів без жодного промаху, – Арестович

HIMARS, які нам надали західні партнери, вже наробили багато проблем російським окупантам. Їхні склади з боєприпасами палають один за одним, через що ворог починає панікувати.

Схоже на те, що лише кілька РСЗВ HIMARS, які надали нам партнери, мають величезний вплив на поле бою. Нашим воїнам вдається бити по найбільш важливих пунктах ворога так влучно, що в окупантів вже починається паніка, адже вони уявлення не мають, як впоратися з ситуацією.

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Арестович про успіхи HIMARS

Як розповів радник керівника Офісу Президента, надані партнерами HIMARS радикально змінили правила гри на полі бою. Лише за добу ЗСУ завдали ударів по складах з боєкомплектами в так званих "ЛНР" та "ДНР", безпосередньо у Донецьку, а також у Новій Каховці, селі Прилісному на Херсонщині та інших місцях. Також нашим героям вдалося класно поцілити у ворога в Луганську, де він додумався розмістити свій особовий склад у нашій частині.

Загалом за тиждень ЗСУ завдали понад 50 ударів, і всі вони результативні, жодного промаху. У їхніх розмовах (окупантів – 24 канал), які ми чуємо у перехопленнях, а також за інформацією розвідки, стан окупантів близький до паніки. Величезні втрати, і вони не знають, що з цим робити,

– розповів Арестович.

Також він додав, що втрати росіян після роботи HIMARS зросли просто колосально, а нові сили для війни проти України їм набирати вкрай важко.

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