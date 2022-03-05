Окупанти в паніці шукають шляхи для дезертирства: цілий мотострілковий полк росіян нажаханий

Особовий склад 6 окремого мотострілецького полку країни-агресорки наляканий та деморалізований.

Про це повідомили на сторінці Операції об'єднаних сил. Там також наголосили, що цілий полк окупантів шукає шляхи до дезертирства.

Увага У Білорусі чоловіки масово втікають за кордон, аби їх не відправили воювати проти України

Тобто, банально хочуть втекти від служби, щоб уникнути смерті, оскільки знають, що на Росії вони й так не потрібні. А українські військові дають гідну відсіч.

Ворог, попри значні втрати, сотнями кидає в бій прихильників "русского миру". Весь передній край усіяний трупами та підбитою технікою загарбників.

Реальне обличчя "руского міру"

Багато поранених просто з передових позицій доставили у лікарні у Брянці – понад 650 представників російсько-окупаційних військ.

Всі вони переважно у важкому стані: чисельні осколкові поранення, відірвані кінцівки ніг або рук тощо. Але через брак вільних місць, окупантів, які отримали незначні тілесні ушкодження, навіть не приймають.

А після того, як їм нададуть першу меддопомогу, озброєний російський конвой далі викидає їх на фронт як гарматне м'ясо.

Таке реальне обличчя "русского миру" – горе, страх та смерть, що несуть з собою "освободители" з росії,

– зазначили в ООС.

Там також додали, що на Луганщині, вздовж всієї лінії бойового зіткнення, російські окупанти, під прикриттям танків, розпочали атаки піхоти.

"Українські захисники стійко та мужньо утримують визначені позиції та знищують живу силу й техніку противника", – підкреслили в ООС.

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