Окупанти перегруповуються, окремі підрозділи виводять з Київської та Чернігівської областей

Через провал усіх своїх планів російські окупанти змінюють свою тактику. Окрім того, вони активно шукають сили для нових ударів.

Росія продовжує війну проти України. Ворог змінює тактику, але не відмовляється від своїх злочинних намірів.

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Відведення сил

Окупанти відводять свої окремі підрозділи з території Київської та Чернігівської областей. Ворог робить перегрупування сил, зосереджуючи основні потужності на Слобожанському та Донецькому напрямках.

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