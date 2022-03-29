Окупанти перекинули до Енергодару бойовиків росгвардії та ФСБшників

Російські загарбники повним ходом займаються окупацією тимчасово зайнятих ними міст. Особливу активізацію роботи в цьому напрямку фіксують на Запоріжжі.

За даними джерел 24 каналу у розвідці, російські терористи намагаються активно шукати підтримку серед жителів Енергодару, аби хоч якось встановити контроль над містом та пояснити його окупацію. Для цього загарбники вимикали зв'язок, захоплювали місцеві редакції та переналаштовували телевізійне мовлення.

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Крім того, як і в інших захоплених містах у Запорізькій області, росіяни почали розповсюджувати серед людей пропагандистські листівки з фейковою інформацією.

Розповідають про "боротьбу з фашизмом"

Хоча загарбники й готувалися до окупації українських міст, вивчали соціологію та розробляли окремі методички, у них була вкрай хибна інформація про "ненависть людей до націоналістів".

Російські спецслужби вважали, що на сході та на півдні України люди буцімто "не підтримують фашистську владу". Словом, загарбники самі вірили у видумані ними ж наративи.

Так, після встановлення контролю над Енергодаром у місто увійшли так звані команди зачистки з Росгвардії та ФСБ. Вони займаються затриманням проукраїнських активістів, учасників акцій протестів та пошуком ветеранів АТО / ООС.

Крім того, терористи намагаються встановити, хто з жителів Енергодару записувався до тероборони.

Місцевим мешканцям загарбники пояснюють, що Росія "не воює проти народу" та "займається роззброєнням незаконних формувань". Також росіяни попри розстріли цивільних, постріли з танків по АЕС, намагаються розповідати про "братні народи".

Російські нелюди також закликають людей створити "народну міліцію" та навіть готові сплачувати зрадникам якісь гроші.



Російські окупанти намагаються розповісти жителям Енергодару про "бандерівців" / Фото джерел 24 каналу

Повномасштабне російське вторгнення з бомбардуваннями міст, лікарень та цивільних об'єктів росіяни намагаються подати як "самозахист" від створених загроз. Але при цьому нелюди розповідають про те, що "ігнорування вимог окупантів" вважатимуть злочинним. Тобто фактично росгвардійці та ФСБшники намагаються застосовувати до українців свої закони та вимоги.



Росіяни вбивали цивільних, але кажуть про братні народи / Фото джерел 24 каналу

Невдоволені Майданом

Також загарбники ніяк не пояснюють відключення міста від зв'язку та телевізійного мовлення та включення російської пропаганди. У листівках, які розповсюджують Енергодаром, злочинці зізнаються у тому, що цивільні та керівництво влади не розуміють, чому в населеному пункті з'явилася російська влада. Пояснюють свою присутність терористи своїми давніми вигадками про "державний переворот у 2014 році" та про "невиконання обов'язків України щодо війни на Донбасі".



Терористи не придумали ніяких нових наративів / Фото джерел 24 каналу