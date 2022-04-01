Окупанти переоцінили свої можливості, – Єнін з МВС про провал ворога на Київщині

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін розповів про ситуацію у Київській області за останній день та звільнення низки населених пунктів.

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У МВС назвали причину провалу ворога на Київщині

Перший заступник глави МВС Євген Єнін розповів, що російські окупанти робили усе, щоб завадити реалізації намірів українських військових на Київщині. Йдеться про:

повернення контролю над всією областю,

унеможливлення оточення столиці України – Києва,

відновлення контролю над дорогами в західному напрямку.

На щастя, російським загарбникам не вдалося це зробити.

Але окупанти переоцінили свої можливості та як наслідок – йде відкидання ворожих підрозділів та вивільнення населених пунктів,

– наголосив Єнін.

Радник глави МВС додав, що після того, як росіяни зрозуміли, що їхній план не працюю, вони почали діяти по-іншому. Зокрема, робили акцент на нищенні цивільної інфраструктури. Таким чином, ворог прагну "підштовхнути" керівництво України хоча б певних поступок.

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