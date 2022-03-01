Окупанти перетворили все на руїни: наслідки обстрілів передмістя Харкова

Харків вже кілька днів перебуває під обстрілами ворога. 28 лютого росвіяни обстріляли житлові квартали та цивільну інфраструктуру міста-мільйонника з "Градів". Харківські околиці перетворились на руїни.

Залютіно потрапило під вогонь у ніч на 1 березня. Про це повідомляють в місцевих телеграм-каналах.

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Під руїнами досі шукають людей

Раніше мер міста Ігор Терехов зазначив, що те, що відбувається у Харкові – це "війна, націлена на знищення народу". Кількість жертв та поранених внаслідок обстрілів важко точно назвати, адже у різних районах досі тривають рятувальні роботи та розбір завалів.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що за це злочин повинен бути трибунал. Аджу жодному з районів не було військових об'єктів.



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