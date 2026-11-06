Зеки, наркомани та тактика інфільтрації: комбат Назаренко про штурми росіян

Російські загарбники змінили підхід до штурмових дій і масово кидають у бій погано навчену піхоту на конвеєрній основі. Про особливості ворожих штурмів в ефірі 24 Каналу розповів командир 4 батальйону "Сила Свободи" бригади "Рубіж" майор Володимир Назаренко.

Військовий зазначив, що противник діє вздовж усієї лінії зіткнення однаково, намагаючись просочуватися крізь українські позиції малими силами за відсутності рослинності.

Тактика дрібних груп та значення мінування

За словами майора, окупанти припинили масовані піхотні накати безпосередньо у лоб і перейшли до дій малими ланками.

Зараз ми розуміємо, що основна тактика противника, попри те, що вже немає зеленки, це інфільтрація дрібними штурмовими групами, по одному, по два, по три, пробувати просуватися по натоптаних стежинах, точніше, вздовж кожної посадки, вздовж кожної вулички, вздовж кожної хати,

– пояснив командир батальйону.

Він наголосив, що саме дистанційне мінування на маршрутах руху ворога дозволяє зупиняти росіян ще у так званій кіл-зоні, аби вберегти українських піхотинців від прямого контакту.

Вже не гарматне, а дронове "м'ясо"

Коментуючи заяви російської пропаганди про нібито покращення забезпечення окупаційних військ, Назаренко зауважив, що передові підрозділи загарбників вкрай неоднорідні.

У більшості випадків ворог застосовує як інфільтраційні групи низькоякісний елемент нашвидкуруч зібраних зеків, злочинців, наркоманів, безхатченків, яким вони обіцяють якісь нечувані виплати. Фактично їх готують 2 – 3 тижні і кидають без особливого спорядження, тому що немає сенсу витрачати. Тому казати про якесь особливе спорядження оцього одноразового, вже не гарматного м'яса, а дронового м'яса не доводиться,

– підкреслив майор.

Військовий додав, що жива сила для командування армії РФ залишається найдешевшим ресурсом, який відправляють на передову буквально конвеєром.

Як ворог адаптується і застосовує КАБи?

Водночас командир застеріг від недооцінки загарбників, оскільки Росія має значний мобілізаційний і технічний потенціал та копіює успішний досвід ЗСУ.

Противник так чи інакше буде адаптуватися і багато в чому копіює досвід Сил оборони щодо застосування дронових технологій, пробує масштабувати це. У ворога лишається перевага в артилерії та в такому озброєнні, як КАБи й ФАБи різної потужності,

– зауважив Назаренко.

Він підсумував, що якщо у 2022 році росіяни діяли артилерійським вогняним валом, то зараз будівля за будівлею руйнують посадки й населені пункти важкими авіабомбами, видаючи власні руйнування та бажання за реальні успіхи.

Також військовий закликав долучитися до збору на керовані модулі мінування для бригади "Рубіж".

Володимир Назаренко, командир батальйону "Сила свободи" 4-ї бригади "Рубіж"/ Скриншот з відео