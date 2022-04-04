Окупанти планують наступ на Слов’янськ і Сєвєродонецьк: Генштаб розповів про ситуацію на Донбасі

Військовослужбовці Росії та командування ворога займаються підготовкою до проведення наступальної операції на сході України.

За даними Генштабу, свої основні зусилля на Донецькому та Таврійському напрямках окупанти зосереджують в районах населених пунктів Рубіжне та Попасна.

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Наступ на Слов’янськ та Сєвєродонецьк

Також відомо, що ворог продовжує підготовку до наступу в напрямку на Слов’янськ та Сєвєродонецьк.

Окрім цього, російські війська хочуть отримати повний контроль над містом Маріуполь. Лише впродовж сьогоднішнього дня окупанти завдали 8 авіаційних ударів по місту, там тривають вуличні бої.

Водночас українські захисники та захисниці тримають оборону міста.

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