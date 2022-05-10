Окупанти планують влаштувати провокації на об'єктах хімічної промисловості та звинуватити ЗСУ

Чи не улюбленою формою ведення війни для росіян є провокації. До цього вон вдаються, і воюючи проти України.

Росіяни – це не та нація, яка готова брати на себе відповідальність за свої вчинки. Навпаки, доволі часто їх керівництво, а відтак і підлеглі, вдавалися до провокацій, щоб згодом звинуватити іншу сторону в порушеннях.

Важливо Росіяни випробовують на українцях зброю, яка перебуває в стадії розробки, – Маляр

Інколи це ставалося випадково через традиційну російську недбалість. Як у випадку зі збитим малайзійським Boeing у 2014 році. Коли спочатку окупанти раділи, що збили український літак, а коли виявилося, що це пасажирський лайнер, то одразу вирішили перекласти вину на українців. Відтак з того часу російські пропагандисти породили чималу кількість фейків щодо цього.

Так було і вже під час повномасштабного військово вторгнення у 2022 році. Російські окупанти завдали ракетний удар по вокалу Краматорська. Вони вже готові були радісно рапортувати про те, що "знищили числену кількість українських військових". Але виявилося, що в цей час на вокзалі перебували лише цивільні – мирні мешканці, які очікували на евакуацію з міста. Десятки з них загинули на місці, ще чимало – в лікарнях від отриманих ран. Серед них і діти.

Можливість небезпечної диверсії

Та росіяни доволі часто люблять вдаватися і до диверсій, щоб вже наперед мати можливість звинуватити українську сторону. За даними Генштабу Збройних Сил України, не виключається ймовірність проведення диверсій на об'єктах хімічної промисловості. Робиться це для того, щоб в подальшому звинуватити підрозділи ЗСУ у цьому. Це створить чергову "картинку" для росіян, яку їм покажуть по телевізору. А також цим намагатимуться "переконувати" і українців на вже окупованих територіях, розповсюджуючи чергові вигадки про "звірства київського режиму".

Російські окупанти вже мало не призвели до екологічної катастрофи в Рубіжному. 5 квітня вони перший раз влучили в цистерну з азотною кислотою. Стався потужний вибух. Азотна кислота є доволі небезпечною для людини. Тож місцевих мешканців закликали залишатися в укриттях. А 9 квітня окупанти ще раз влучили в цистерну з азотною кислотою.

Окрім того, зберігається висока ймовірність завдання ракетних ударів по об'єктах цивільної та військової інфраструктури на всій території України.