Окупанти платять по 20 тисяч доларів хабаря, щоб втекти з війни

Росіяни не бачать сенсу воювати в Україні за незрозумілі бажання свого диктатора, тому намагаються у будь-який спосіб втекти з війни. Вони готові платити аж по 20 тисяч доларів хабаря.

Про це повідомили співробітники Служби безпеки України. За їхніми даними, саме стільки коштують документи про "демобілізацію" військовослужбовця з армії Росії і повернення додому.

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Це свідчить нова телефонна розмова загарбників, яку перехопила СБУ.

Нова перехоплена розмова окупантів

У ній батько, якого мобілізували у так званій "ДНР", говорить сину, що намагається вийти на людей, які б допомогли їм обом "демобілізуватися". Зізнається, що не пошкодує продати для цього автомобіль. Але син запевняє, що цього замало, бо за "демобілізацію" беруть 20 тисяч доларів, а не 2 тисячі, як думав батько.

Тобто розцінки окупантів прості: якщо ти зорієнтувався одразу, то відкупитися від "мобілізації" на місці можна за 2 тисячі доларів. Якщо ні, то вирватися з фронту коштуватиме вдесятеро дорожче,

– повідомили у СБУ.

Натомість СБУ нагадує про безкоштовну альтернативу – гарячу телефонну лінію 2402. Подзвонивши за цим номером, можна здатися в полон і зберегти своє життя.

Перехоплена розмова окупантів: дивіться відео

У Росії майже визнали, що кидають на фронт школярів

У Держдумі пропонують дозволити службу за контрактом відразу після призову в армію. Поправка дозволить укладати контракти з 18-річними відразу після закінчення середньої школи. Наразі укласти контракт пропонується після трьох місяців служби.

Як пишуть російські ЗМІ, спершу поправка дозволяла не лише набирати контрактників із випускників шкіл, а й відправляти їх у бій лише через місяць після укладання контракту. Таку версію законопроєкту було опубліковано на початку червня, але вона майже відразу зникла із сайту Держдуми. Цілком ймовірно, що Росія навмисно приховує інформацію, що відправляє на фронт дітей.

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