Окупанти погрожують головам громад на Київщині, щоб ті здавали міста, – голова ОВА

Російські військові різними способами намагаються захопити Київ. Для цього вони погрожують головам громад в області.

Щоб вийти на столицю, терористам слід спершу захопити маленькі міста під Києвом. Однак, на щастя, наші військові не дають їм це зробити вже 13-ий день, інформує 24 канал.

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Голова Київської ОВА Олексій Кулеба розповів, що терористи погрожують місцевій владі розправою.

Окупанти погрожують головам громад розправою та вимагають здавати населені пункти. Цього не буде. Нас не залякати. Ми не здаємося і не збираємось відступати,

– запевнив Кулеба.

Він наголосив, що ворог вже втомлений та деморалізований, а ми – ні. Тому Київщина витримує й продовжує давати відсіч.

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