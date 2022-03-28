Окупанти покинули Сновськ на Чернігівщині, знищивши міст через річку Снов
28 березня 2022 , 13:44Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Ворожі війська покинули Сновськ, що на Чернігівщині. Проте вони знищили міст через річку Снов.
Водночас окупанти продовжують блокувати Чернігів й обстрілюють об'єкти цивільної інфраструктури. Про це в Генштабі заявили 28 березня.
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За наявними даними, ворог відійшов з населеного пункту Сновськ, знищивши міст через річку Снов,
– мовиться у повідомленні.
Крім того, вороги знищили мости в районі таких населених пунктів, як: Конотоп, Стара Рудня, Смяч, Малий Дирчин та Великий Дирчин.