Окупанти покинули Сновськ на Чернігівщині, знищивши міст через річку Снов

Ворожі війська покинули Сновськ, що на Чернігівщині. Проте вони знищили міст через річку Снов.

Водночас окупанти продовжують блокувати Чернігів й обстрілюють об'єкти цивільної інфраструктури. Про це в Генштабі заявили 28 березня.

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За наявними даними, ворог відійшов з населеного пункту Сновськ, знищивши міст через річку Снов,

– мовиться у повідомленні.

Крім того, вороги знищили мости в районі таких населених пунктів, як: Конотоп, Стара Рудня, Смяч, Малий Дирчин та Великий Дирчин.

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