Окупанти, полонені сьогодні на Миколаївщині, вже телефонують своїм матерям

У Миколаївській області затримали російських окупантів. Полонені вже отримали можливість подзвонити своїм рідним та закликати їх боротися проти режиму Путіна.

На відео, які зняли українські військові, полонені окупанти спілкуються зі своїми матерями та закликають їх виходити на мітинги.

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Збройні сили України дають можливість росіянам здатися в полон. Вже сотні полонених закликали своїх родичів виступити проти путінського режиму, який тероризує Україну.

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