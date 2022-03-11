Окупанти поширили фейк про свій же збитий безпілотник із червоною зіркою

Росія продовжує поширювати фейки про війну в Україні, проте в них більше виходить "вляпуватися" у курйозні ситуації. Так, російські пропагандистські ЗМІ почали поширювати фотографії збитого над Кримом нібито українського безпілотника Ту-141 "Стриж". Втім, це фейк.

Ця інформація є фейком, адже безпілотник Ту-141 "Стриж" – радянський.

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Такий безпілотник призначається для ведення розвідки. Він може проникати в тил ворога та виявляти системи ППО.

Такі безпілотники є як в російських, так і в українських військових. Проте з однією відмінністю. На російських "Стрижах" є червоні зірки, а на українських вони замальовані або замість них намальований український герб.

Водночас на фотографії, яку поширює російська пропаганда, видно червону зірку. Отже, цей безпілотник – російський, а не український.



До слова, ЗСУ отримають чергову допомогу від США для боротьби з російськими окупантами. Зокрема, чекають на протитанкове та зенітне озброєння.

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