Окупанти поширюють фейк про нібито заборону евакуації цивільного населення в Запоріжжі

Російські окупанти знову вкидають дезінформацію. Вони переконують, що в Запоріжжі заборонили евакуацію цивільного населення. Це – брехня.

За словами секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва, росіяни активно розповсюджують фейки про заборону евакуації із Запоріжжя. Вони заявляють, що людей нібито зупиняють представники "тероборони і застосовують фізичне насилля".

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Росіяни знову брешуть

Куртєв стверджує, що в Запоріжжі справді діяло тимчасове обмеження на виїзд з міста в напрямку Василівки та Оріхова. Однак його запровадили лише для того, щоб вберегти людей від росіян, які могли влаштувати провокації. Інформація про нібито заборону евакуації із Запоріжжя – неправдива.

Це абсолютно не відповідає дійсності. Так, у ці дні діяло тимчасове обмеження на виїзд із Запоріжжя у напрямку Василівки та Оріхова. Але таке рішення було прийняте виключно для того, щоб не наражати людей на небезпеку на тих територіях, де рашисти можуть влаштовувати провокації. Оце і все. І ніхто ніякого насилля ні до кого не застосовував, – наголошує Анатолій Куртєв.

За його словами, саме росіяни часто не пропускають мешканців, які хочуть евакуюватися, на блокпостах. Також Куртєв закликав усіх ретельно перевіряти всю інформацію і повністю довіряти лише офіційним джерелам.

Додамо, за даними Запорізької ОВА, 10 травня буде відкритий зелений коридор для цивільних, які хочуть виїхати на підконтрольну окупантам територію. Він працюватиме з 10:00 до 15:00 поблизу Кам’янського. Якщо безпекова ситуація зміниться, то коридор закриють.

Окупанти жахливо ставляться до населення на тимчасово окупованих територіях

Не секрет, що багато мешканців тимчасово окупованих територій хочуть виїхати до підконтрольних Україні населених пунктів. Однак російські окупанти регулярно зривають евакуацію або ж заважають цьому процесу. Не завжди вдається виїхати безпечно.

За словами мера Мелітополя Івана Федорова, в місті багато запитів на евакуацію, однак росіяни не дають зробити її централізовано. Тому люди змушені виїжджати власним транспортом. Так, окупанти нещодавно обстріляли колону цивільних автівок, яка їхала через Оріхів до Запоріжжя. Інша колона їхала через Василівку: їх кілька днів не пропускають на блокпосту.

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