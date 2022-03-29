Окупанти пошкодили шляхопровід: мер Павлограда розповів про наслідки обстрілу

Сьогодні, 29 березня, у Павлограді пролунали 2 вибухи. Окупанти обстріляли місто приблизно о 8:00.

Внаслідок обстрілів пошкоджений транспортний шляхопровід та є поранений. Про це розповів мер Павлограда Анатолій Вершина.

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Що відомо про обстріл

За його словами, перед обстрілами російських військових не лунала сирена. Мер припускає, що локатори не встигли зафіксувати об'єкт, який летів надто низько.

Внаслідок обстрілу пошкоджено транспортний шляхопровід,

– наголосив Вершина.

Окупанти поранили водія легкового автомобіля, який перебував недалеко від вибуху. Наразі чоловік – у лікарні.

У Дніпропетровській ОВА повідомили, що внаслідок обстрілів окупанти зруйнували віадук. Тому наразі рух дорогою тимчасово обмежений.

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