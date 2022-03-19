Окупанти потужно обстріляли Донеччину: десятки загиблих та поранених, серед них – діти
19 березня 2022 , 14:24Читать новость на русском
Джерело:МВС України
На Луганщині впродовж доби російські солдати обстріляли вісім населених пунктів.
За даними Нацполіції, внаслідок обстрілів пошкоджено щонайменше 37 житлових будинків і об'єктів інфраструктури.
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Від ударів російських військ загинули десятки людей. Точну кількість загиблих та поранених цивільних мешканців наразі уточнюють. Втім, відомо, що серед постраждалих – діти.
Під обстрілами опинились: Маріуполь, Авдіївка, Краматорськ, Покровськ, Новоселидівка, Верхньоторецьке, Кримка, Степне.
До слова, для мешканців Луганської області 19 березня погодили "зелений коридор". У населені пункти спробують доставити їжу та вивезти людей.
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