Окупанти потужно обстріляли Донеччину: десятки загиблих та поранених, серед них – діти

На Луганщині впродовж доби російські солдати обстріляли вісім населених пунктів.

За даними Нацполіції, внаслідок обстрілів пошкоджено щонайменше 37 житлових будинків і об'єктів інфраструктури.

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Від ударів російських військ загинули десятки людей. Точну кількість загиблих та поранених цивільних мешканців наразі уточнюють. Втім, відомо, що серед постраждалих – діти.

Під обстрілами опинились: Маріуполь, Авдіївка, Краматорськ, Покровськ, Новоселидівка, Верхньоторецьке, Кримка, Степне.

До слова, для мешканців Луганської області 19 березня погодили "зелений коридор". У населені пункти спробують доставити їжу та вивезти людей.

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