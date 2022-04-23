Окупанти повернуться у цинковій обгортці: морські піхотинці показали, як захищають Одещину

Морські піхотинці надійно захищають Одещину. Вони запевняють, якщо ворог спробує наступати, то повернеться в Росію у цинковій обгортці.

ЗСУ на Одещині запевняють, що готові до будь-якого розвитку подій. Про це повідомили у Міноборони 23 квітня.

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Якщо окупант вирішить наступати… то дійде у цинковій обгортці до Волгограда та Уренгою,

– каже піхотинець на позивний "Дизель".

ЗСУ на Одещині постійно тренуються та навчаються. Зараз вони опановують ЗРК "Стінгер". За допомогою цього комплексу захисники вже збили 2 крилаті ракети.

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