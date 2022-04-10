Окупанти повторно атакували аеропорт у Дніпрі: він знищений разом з інфраструктурою
10 квітня 2022 , 14:33Читать новость на русском
Джерело:телеграм Валентина Різниченка
Російські окупанти повторно атакували аеропорт у Дніпрі. Валентин Різниченко – голова Дніпропетровської ОВА – повідомив, що там "вже не лишилося живого місця".
Різниченко розповів, що зруйнований не лише аеропорт, але й інфраструктура поряд. Тим часом ворожі ракети все летять та летять.
Зауважте Російська артилерія обстріляла села в Дніпропетровській, Херсонській і Миколаївській областях
На жаль, орки зачастили сьогодні зі своїми атаками. У нас знову "прильоти". Повторна атака на аеропорт у Дніпрі. Від нього вже не лишилося живого місця,
– заявив Різниченко.
Він наголосив, що кількість постраждалих наразі з'ясовують.
Також голова ОВА розповів про удар по об'єкту інфраструктури у Звонецькому. На місці інциденту працюють рятувальники.
Важливо – Мелітополь стає новою Чорнобаївкою: дивіться відео