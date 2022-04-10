Окупанти повторно атакували аеропорт у Дніпрі: він знищений разом з інфраструктурою

Російські окупанти повторно атакували аеропорт у Дніпрі. Валентин Різниченко – голова Дніпропетровської ОВА – повідомив, що там "вже не лишилося живого місця".

Різниченко розповів, що зруйнований не лише аеропорт, але й інфраструктура поряд. Тим часом ворожі ракети все летять та летять.

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На жаль, орки зачастили сьогодні зі своїми атаками. У нас знову "прильоти". Повторна атака на аеропорт у Дніпрі. Від нього вже не лишилося живого місця,

– заявив Різниченко.

Він наголосив, що кількість постраждалих наразі з'ясовують.

Також голова ОВА розповів про удар по об'єкту інфраструктури у Звонецькому. На місці інциденту працюють рятувальники.

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