Окупанти притягнули в Україну БТР, який на 6 кілометрів транслює гімн СРСР

Росія після початку вторгнення в Україну переконувала, що не має на меті окупацію. Та за три місяці війни всі зрозуміли, що мова йде не лише про окупацію, але й створення СРСР-2.

При цьому мова про створення СРСР-2 майже буквальне. В окупованих росіянами містах України вони встановлюють пам'ятники радянському вождю Володимиру Леніну. В деяких випадках його "складають" з частин. Хоча зафіксовані випадки, коли встановлений пам'ятник – не більший за розміром, аніж статуетки "садових гномів".

Ще один елемент радянщини, без якого не можуть обійтися як російські окупанти, так і їх українські посіпаки – прапор СРСР з серпом та молотом. Саме з ним виходять на нечисленні мітинги в підтримку російських окупантів зрадники України

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Тепер справа дійшла і до радянського гімну. Поблизу Ізюму на Харківщини виявили ЗС-88. Це "самохідна звукопередавальна станція" – машина радянського виробництва на базі БТР-80. Її чи не головна функція – такий собі динамік, який може поширювати звук на радіус до 6 кілометрів (так заявляли її розробники). Під час її створення в планах було, що вона буде на передовій здійснювати психологічний тиск на ворога.

Та цього разу під її дію потрапили жителі окупованих міст ат сіл України, так і самі окупанти. Вони вирішили через ЗС-88 крутити радянський гімн. В мережі опублікували роботу такого "пристрою".

Від виконання радянського гімну зі ЗС-88 на окупованій Україні

Чому саме радянський гімн – невідомо. Адже російський гімн – це та ж музика, що була і в гімну СРСР, тільки інші слова.

Серед ймовірних причин те, що ЗС-88 оснащена древнім касетним магнітофоном ВМ-85K та декількома мегафонами. А нових записів в окупантів не знайшлося. Тому використали те, що було під рукою.

Варто відзначити, що в січні 2022 року, перед вторгненням російських військ до України, в Білорусі були помічені дві ЗС-88 російської армії. Одна з них, мабуть, якраз і та, що поблизу Ізюма. Де перебуває друга машина – поки невідомо.